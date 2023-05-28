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Рослесхоз заявил о нормализации ситуации с лесными пожарами в Свердловской области

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Глава Рослесхоза Иван Советников заявил о нормализации ситуации с лесными пожарами в Свердловской области.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Сейчас ситуация там нормализовалась, хоть площади немного растут, это всё управляемые пожары, все обслуживаются, населённым пунктам и объектам экономики угроз нет», — сказал он.

Советников добавил, что в соответствующих местах группировка наращена и в настоящий момент ключевая задача — не допускать новые пожары.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами.

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