Рослесхоз заявил о нормализации ситуации с лесными пожарами в Свердловской области

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил о нормализации ситуации с лесными пожарами в Свердловской области.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Сейчас ситуация там нормализовалась, хоть площади немного растут, это всё управляемые пожары, все обслуживаются, населённым пунктам и объектам экономики угроз нет», — сказал он.

Советников добавил, что в соответствующих местах группировка наращена и в настоящий момент ключевая задача — не допускать новые пожары.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами.