Путин учредил в России орден Гагарина

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина, им будут награждаться граждане за заслуги в космической сфере.

Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.

Награду будут получать за заслуги в области пилотируемых космических полётов, в реализации государственной политики в области космической деятельности и за заслуги в создании и внедрении новых технологий в ракетно-космической отрасли.

Ранее министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что в 2023 году запланировано четыре космических пуска с космодрома Восточный.