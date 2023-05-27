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Путин учредил в России орден Гагарина

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Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина, им будут награждаться граждане за заслуги в космической сфере.
Путин учредил в России орден Гагарина
  • РИА Новости

Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.

Награду будут получать за заслуги в области пилотируемых космических полётов, в реализации государственной политики в области космической деятельности и за заслуги в создании и внедрении новых технологий в ракетно-космической отрасли.

Ранее министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что в 2023 году запланировано четыре космических пуска с космодрома Восточный.

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