МЧС: павильоны рынка «Садовод» горят на юго-востоке Москвы
- РИА Новости
«В 13:44 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 14-й км, дом 30», — сказано в заявлении.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что особый противопожарный режим ввели на всей территории региона в связи с прогнозом неблагоприятных метеоявлений.
Кроме того, власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который начинает действовать с 26 мая.
Он будет действовать в регионе до 1 сентября.