МЧС: павильоны рынка «Садовод» горят на юго-востоке Москвы

Три торговых павильона загорелись в здании на МКАД в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«В 13:44 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 14-й км, дом 30», — сказано в заявлении.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что особый противопожарный режим ввели на всей территории региона в связи с прогнозом неблагоприятных метеоявлений.

Кроме того, власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который начинает действовать с 26 мая.

Он будет действовать в регионе до 1 сентября.