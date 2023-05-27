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Минобороны: посадившего атакованный ПЗРК Су-25 лётчика представили к госнаграде

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Лётчика Су-25, самолёт которого атаковал 23 мая ПЗРК противника, представили к награде за мужество.
Минобороны: посадившего атакованный ПЗРК Су-25 лётчика представили к госнаграде
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что 23 мая 2023 при возвращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника.

«Лётчику удалось стабилизировать повреждённую машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, лётчик представлен к ордену Мужества», — говорится в заявлении.

19 мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках инспекции передового пункта объединения группировки «Восток» на Запорожском направлении вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной спецоперации на Украине.

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