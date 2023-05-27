Электроснабжение восстановлено в Новой Каховке после обстрелов ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа.
«По состоянию на 07:30 27 мая в населённых пунктах Новокаховского городского округа полностью восстановлено электроснабжение», — передаёт сообщение ТАСС.
Уточняется, что до 12:00 возможны кратковременные отключения электроэнергии в старой части города из-за переподключения сетей.
Ранее в администрации Новой Каховки сообщили, что город обесточен в результате обстрела ВСУ.
Отмечалось, что жители города остались без круглосуточного водоснабжения.