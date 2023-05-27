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Электроснабжение восстановлено в Новой Каховке после обстрелов ВСУ

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Электроснабжение Новой Каховки, отключённое после обстрела украинской армии, восстановлено.
Электроснабжение восстановлено в Новой Каховке после обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа.

«По состоянию на 07:30 27 мая в населённых пунктах Новокаховского городского округа полностью восстановлено электроснабжение», — передаёт сообщение ТАСС.

Уточняется, что до 12:00 возможны кратковременные отключения электроэнергии в старой части города из-за переподключения сетей.

Ранее в администрации Новой Каховки сообщили, что город обесточен в результате обстрела ВСУ.

Отмечалось, что жители города остались без круглосуточного водоснабжения.

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