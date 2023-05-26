В Калининградской области рассказали о работе по поддержке молодёжной сферы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил увеличить финансовую поддержку молодёжной сферы региона.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

О действующих мерах поддержки рассказала министр молодёжной политики Анна Мусевич.

По её словам, среди основных составляющих работы ведомства — взаимодействие с детскими и молодёжными общественными объединениями, проведение грантовых конкурсов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что общий бюджет поддержки проектов НКО, полученной из Фонда президентских грантов и других источников, составил 117 млрд рублей за шесть лет. Это позволило реализовать более чем 39 тыс. проектов.