Автоэксперт Попов дал советы по смене моторного масла

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что замена моторного масла не имеет привязки к какому-либо временному промежутку.

«Масло меняется по пробегу или моторесурсу. Если вы любите зимой заходить в автомобиль, садиться, запускать двигатель и никуда не ехать, то моторесурс набегает по моточасам», — сказал он в беседе с Inforeactor.

По его словам, нужно учитывать как рекомендации по техническому обслуживанию от производителя, так и другие факторы, к примеру качество мотора и масла.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели исследование и выяснили, что в апреле россияне потратили на покупку новых автомобилей 202,2 млрд рублей.