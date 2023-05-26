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Исследование: спрос на новые автомобили вырос на 57% за год

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Спрос на новые автомобили на площадке «Авито Авто» вырос на 57,3% за год.
Исследование: спрос на новые автомобили вырос на 57% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Avito.

Также выяснилось, что число объявлений о продаже новых машин увеличилось на 22% год к году.

Средняя цена такой машины с 1 по 24 мая составила 2 920 000 рублей.

Наибольшим спросом в мае 2023 года пользовались автомобили брендов Lada, Haval, Kia, Chery и Geely.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Inforeactor высказался об особенностях модели Lada Vesta на природном газе. По его словам, у такой машины практически одни плюсы.

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