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Автоэксперт Колодочкин посоветовал не забывать о чистке кондиционера в машине

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Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что если не обслуживать кондиционер слишком долго, то агрегат может стать опасным для здоровья.
Автоэксперт Колодочкин посоветовал не забывать о чистке кондиционера в машине
  • Gettyimages.ru

«Кондиционеры служат годами, и обычно ничего с ними не происходит», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, время от времени кондиционеры требуют вмешательства. К примеру, может закончиться хладагент.

«Самая частая неисправность — когда радиатор кондиционера забивается пухом, грязью и другими подобными вещами. Если человек знает, как открывается капот, он может визуально посмотреть, есть ли в радиаторе пух или грязь», — сказал Колодочкин.

Он добавил, что со временем кондиционер может начать направлять в салон вредные бактерии.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Inforeactor высказался об особенностях модели Lada Vesta на природном газе. По его словам, у такой машины практически одни плюсы.

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