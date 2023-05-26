В Челябинске с 26 по 29 мая вводят режим «чёрного неба» в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС).

«По данным Гидрометцентра, в Челябинске с 19:00 26 мая до 19:00 29 мая сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ночью ожидаются инверсии и слабый ветер неблагоприятного направления», — говорится в заявлении.

Роспотребнадзор посоветовал в это время не находиться долго на открытом воздухе, отказаться от проветривания помещений и надевать маски.

Ранее власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который начинает действовать с 26 мая.