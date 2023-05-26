Глава совета Ягодного союза Пленкин рассказал, откуда везут клубнику в Москву и Подмосковье

Председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин в интервью НСН рассказал, откуда везут клубнику на продажу в Москву и Московскую область.

«Сейчас в столичном регионе появилась клубника из Краснодара, выращенная как в открытом, так и в закрытом грунте, и из Херсона», — отметил он.

По его словам, в ближайшие недели созреет клубника в Ростовской и Воронежской областях.

Он также добавил, что импортную клубнику везут из Греции и Турции.

«Там, как правило, немножко другие сорта, более транспортабельные, но не такие вкусные, как наша ягода», — сказал Пленкин.

Специалист рассказал также, что подмосковная клубника поспеет не раньше конца июня — начала июля.

«В этом году, может быть, даже на недельку позже, потому что весна холодная была. У всех из-за этого чуть-чуть сдвинуты графики», — сказал он.

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