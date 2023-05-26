В России предложили распространить условия страхования для дальневосточных фермеров на всю Россию

Первый заместитель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил, что условия сельскохозяйственного страхования для дальневосточных фермеров могут быть распространены на всю Россию.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат рассказал, что на пленарном заседании нижней палаты парламента был принят законопроект, призванный улучшить условия сельхозстрахования для дальневосточных фермеров.

«На постоянной основе государством будет предоставляться возмещение в размере 80% страховой премии в случае объявления режима чрезвычайной ситуации природного характера», — пояснил Плотников.

Также в документе уточняется понятие «страховщик».

«Наша задача — распространить такие условия сельхозстрахования на все регионы страны», — сказал депутат. По его словам, в аграрном комитете подготовят соответствующий законопроект после консультации с правительством.

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