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В России предложили распространить условия страхования для дальневосточных фермеров на всю Россию

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Первый заместитель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил, что условия сельскохозяйственного страхования для дальневосточных фермеров могут быть распространены на всю Россию.
В России предложили распространить условия страхования для дальневосточных фермеров на всю Россию
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» депутат рассказал, что на пленарном заседании нижней палаты парламента был принят законопроект, призванный улучшить условия сельхозстрахования для дальневосточных фермеров.

«На постоянной основе государством будет предоставляться возмещение в размере 80% страховой премии в случае объявления режима чрезвычайной ситуации природного характера», — пояснил Плотников.

Также в документе уточняется понятие «страховщик».

«Наша задача — распространить такие условия сельхозстрахования на все регионы страны», — сказал депутат. По его словам, в аграрном комитете подготовят соответствующий законопроект после консультации с правительством.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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