В России предложили распространить условия страхования для дальневосточных фермеров на всю Россию
- РИА Новости
В беседе с «Парламентской газетой» депутат рассказал, что на пленарном заседании нижней палаты парламента был принят законопроект, призванный улучшить условия сельхозстрахования для дальневосточных фермеров.
«На постоянной основе государством будет предоставляться возмещение в размере 80% страховой премии в случае объявления режима чрезвычайной ситуации природного характера», — пояснил Плотников.
Также в документе уточняется понятие «страховщик».
«Наша задача — распространить такие условия сельхозстрахования на все регионы страны», — сказал депутат. По его словам, в аграрном комитете подготовят соответствующий законопроект после консультации с правительством.
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