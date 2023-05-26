Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин сообщил, что кабмин сейчас принимает решения по иностранным автоперевозчикам

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин сообщил, что в данный момент российское правительство разрабатывает необходимые меры, чтобы иностранные автоперевозчики не могли отнимать объёмы перевозок у отечественных представителей отрасли.
Путин сообщил, что кабмин сейчас принимает решения по иностранным автоперевозчикам
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».

«Правительство принимает решения по поводу иностранных перевозчиков, которые разъезжали по нашим дорогам, забирая у вас объёмы этих перевозок», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин также назвал очевидным тот факт, что отрасль, связанная с автоперевозками, справилась с санкционным давлением.

23 мая Госдума приняла обращение к правительству с призывом о запрете транзита польских грузовиков через российскую территорию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить