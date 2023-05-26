Путин сообщил, что кабмин сейчас принимает решения по иностранным автоперевозчикам
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».
«Правительство принимает решения по поводу иностранных перевозчиков, которые разъезжали по нашим дорогам, забирая у вас объёмы этих перевозок», — цитирует российского лидера ТАСС.
Путин также назвал очевидным тот факт, что отрасль, связанная с автоперевозками, справилась с санкционным давлением.
23 мая Госдума приняла обращение к правительству с призывом о запрете транзита польских грузовиков через российскую территорию.