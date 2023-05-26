Путин сообщил, что кабмин сейчас принимает решения по иностранным автоперевозчикам

Президент России Владимир Путин сообщил, что в данный момент российское правительство разрабатывает необходимые меры, чтобы иностранные автоперевозчики не могли отнимать объёмы перевозок у отечественных представителей отрасли.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».

«Правительство принимает решения по поводу иностранных перевозчиков, которые разъезжали по нашим дорогам, забирая у вас объёмы этих перевозок», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин также назвал очевидным тот факт, что отрасль, связанная с автоперевозками, справилась с санкционным давлением.

23 мая Госдума приняла обращение к правительству с призывом о запрете транзита польских грузовиков через российскую территорию.