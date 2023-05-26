Песков заявил, что всё лето у Путина расписано рабочими мероприятиями

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что всё лето у президента России Владимира Путина расписано рабочими мероприятиями.

«Честно говоря, я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы. Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — сказал Песков в интервью Life.ru.

В начале сентября 2021 года пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха Владимира Путина в Сибири. Сообщалось, что по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область глава государства провёл в Сибири краткий отпуск в несколько дней. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.