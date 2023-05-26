Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков заявил, что всё лето у Путина расписано рабочими мероприятиями

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что всё лето у президента России Владимира Путина расписано рабочими мероприятиями.
Песков заявил, что всё лето у Путина расписано рабочими мероприятиями
  • РИА Новости

«Честно говоря, я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы. Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — сказал Песков в интервью Life.ru.

В начале сентября 2021 года пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха Владимира Путина в Сибири. Сообщалось, что по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область глава государства провёл в Сибири краткий отпуск в несколько дней. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить