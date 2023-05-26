Кузнецова объявила о старте всероссийского социального проекта «Я с тобой» в Краснодоне
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Организатором проекта выступает партийная Комиссия по защите семьи, материнства и защите семьи вместе c благотворительным фондом «Дорога жизни» и общероссийским движением «Здоровое Отечество» при участии Института коррекционной педагогики.
Во встрече приняли участие олимпийский чемпион и советник движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов, представители «Дороги жизни», руководители министерств здравоохранения и социальной политики ЛНР, детских домов-интернатов республики и Забайкальского края.
Участники проекта «Я с тобой» выезжают в сиротские учреждения и изучают организацию их деятельности по восьми направлениям, среди которых медицинское обслуживание, социально-педагогическая работа, условия проживания, безопасность воспитанников и имеющиеся ресурсы.
Кроме того, врачи-специалисты проводят осмотр воспитанников.
После этого проводится анализ полученных данных и определяются направления, по которым учреждению нужна помощь.
Второй этап включает комплексную работу с учреждением и медицинскую маршрутизацию, а также оказание адресной юридической и гуманитарной помощи.