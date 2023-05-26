Замсекретаря Генерального совета «Единой России» Анна Кузнецова объявила о старте всероссийского социального проекта «Я с тобой» в Краснодоне (ЛНР), она посетила город с рабочей поездкой.

Организатором проекта выступает партийная Комиссия по защите семьи, материнства и защите семьи вместе c благотворительным фондом «Дорога жизни» и общероссийским движением «Здоровое Отечество» при участии Института коррекционной педагогики.

Во встрече приняли участие олимпийский чемпион и советник движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов, представители «Дороги жизни», руководители министерств здравоохранения и социальной политики ЛНР, детских домов-интернатов республики и Забайкальского края.

Участники проекта «Я с тобой» выезжают в сиротские учреждения и изучают организацию их деятельности по восьми направлениям, среди которых медицинское обслуживание, социально-педагогическая работа, условия проживания, безопасность воспитанников и имеющиеся ресурсы.

Кроме того, врачи-специалисты проводят осмотр воспитанников.

После этого проводится анализ полученных данных и определяются направления, по которым учреждению нужна помощь.

Второй этап включает комплексную работу с учреждением и медицинскую маршрутизацию, а также оказание адресной юридической и гуманитарной помощи.