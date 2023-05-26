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Глава Сбербанка Греф посчитал стыдной долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20%

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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в 20% является стыдной, во многих других странах она втрое больше, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка Греф посчитал стыдной долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20%
  • РИА Новости

«К сожалению, становится заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП... Доля 20% ВВП — это стыдно, мне кажется», — сказал он, выступая на форуме «Опоры России». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в ВВП Китая доля малого и среднего бизнеса, по разным оценкам, занимает 60—70%, в США — около 60%.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал, что антикризисный штаб по малому и среднему бизнесу вывел показатели малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе на допандемийный уровень. Как сообщает URA.RU, по его словам, количество субъектов МСП выросло до 207 тыс. с начала текущего года.

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