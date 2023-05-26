Собянин: на неэффективно используемом участке в Коммунарке построят технопарк и ТРЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятии решения по реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, на рассматриваемом участке появятся технопарк и торгово-развлекательный центр.

«На территории 3,47 га между ул. Александры Монаховой и Эдварда Грига разместят технопарк и торгово-развлекательный комплекс», — уточнил Собянин.

Он добавил, что в настоящее время на стадии реализации находится 30 подобных проектов. В городе планируется возвести больше 8,4 млн кв. м недвижимости.

Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.