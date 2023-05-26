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Самые дешёвые однушки в Москве стоят около 3 млн рублей

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Аналитики «Авито Недвижимости» провели исследование, чтобы выяснить стоимость самых дешёвых и самых дорогих однокомнатных квартир на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы и Петербурга.
Самые дешёвые однушки в Москве стоят около 3 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

На первичном рынке в столице самую дешёвую однушку можно найти в Новой Москве — от 5,5 млн рублей. Самая дорогая однокомнатная квартира в городе обойдётся в 184 млн рублей.

На вторичном рынке Москвы цены на однушки в статусе апартаментов начинаются от 2,8 млн рублей. Самая дорогая однокомнатная квартира обойдётся примерно в 95 млн рублей.

В свою очередь, в новостройках Петербурга цены на однушки начинаются от 3,2 млн рублей, самый дорогой вариант — 52 млн рублей.

Самая дешёвая однокомнатная квартира на вторичном рынке обойдётся в 3,2 млн рублей, наиболее дорогая — в 71,5 млн рублей.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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