Москвичи стали чаще оплачивать счета за городской телефон на mos.ru и в приложениях

Благодаря сервису «Мои платежи» москвичи стали чаще оплачивать счета за домашний телефон МГТС на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Так, с начала 2023 года пользователи осуществили более 430 тыс. платежей посредством сервиса.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Оплата онлайн стала доступна для горожан четыре года назад. С того момента счета за услуги МГТС оплатили 3,4 млн раз.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.