Москвичи стали чаще оплачивать счета за городской телефон на mos.ru и в приложениях
- РИА Новости
Так, с начала 2023 года пользователи осуществили более 430 тыс. платежей посредством сервиса.
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Оплата онлайн стала доступна для горожан четыре года назад. С того момента счета за услуги МГТС оплатили 3,4 млн раз.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.