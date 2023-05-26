Президент России Владимир Путин назвал одним из общенациональных приоритетов вопросы экологической безопасности.

«Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное — на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов», — говорится в приветствии президента участникам, организаторам и гостям юбилейного, X Невского международного экологического конгресса.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области в 11-й раз состоялась эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Участники высадили более 160 тыс. деревьев и кустарников.

Центральной площадкой акции был участок в районе села Ельдигино в Пушкинском городском округе, где высадили 26,4 тыс. сеянцев сосны.