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Путин назвал одним из общенациональных приоритетов вопросы экологической безопасности

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Президент России Владимир Путин назвал одним из общенациональных приоритетов вопросы экологической безопасности.
Путин назвал одним из общенациональных приоритетов вопросы экологической безопасности
  • РИА Новости

«Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное — на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов», — говорится в приветствии президента участникам, организаторам и гостям юбилейного, X Невского международного экологического конгресса.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области в 11-й раз состоялась эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Участники высадили более 160 тыс. деревьев и кустарников.

Центральной площадкой акции был участок в районе села Ельдигино в Пушкинском городском округе, где высадили 26,4 тыс. сеянцев сосны.

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