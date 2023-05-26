Ростокино и Бутырский возглавили рейтинг районов Москвы по числу самых высоких новостроек

Специалисты «Яндекс Недвижимости» выяснили, в каких районах Москвы больше всего самых высоких новостроек. Они также узнали, где располагаются районы с застройкой наименьшей этажности.

Об этом пишут «Известия».

Эксперты пришли к выводу, что средняя стоимость жилья в Ростокине, где самые высокие новостройки, составляет порядка 32,5 млн рублей.

«Следующие по высотности районы Москвы после Ростокина — Пресненский (ЦАО) и Бутырский (СВАО). Здесь в новостройках среднее количество этажей — 32, квартиры в первом стоят порядка 80 млн, в последнем — 14 млн рублей», — рассказали в компании.

По данным специалистов, самые низкие новостройки столицы располагаются в отдалённых районах города: поселения Новофёдоровское (ТАО), Раево (СВАО) — по три этажа, поселения Марушкинское (НАО) и Рогово (ТАО) — по четыре этажа. Средняя цена на жилплощадь в этих локациях составляет порядка 6 млн рублей.

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.