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Исследование показало, что у потребителей с возрастом снижается активность в соцсетях

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Коммуникационное агентство Идеи&Решения провело исследование, чтобы выяснить, зависит ли от возраста россиян их уровень активности в соцсетях на рынках продуктов питания, строительных материалов и автозапчастей.
Исследование показало, что у потребителей с возрастом снижается активность в соцсетях
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Готовность воспринимать информацию о новых товарах и услугах в наиболее популярных соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram к 60 годам падает. Причём у мужчин — вдвое, а у женщин — менее чем на треть», — прокомментировал управляющий партнёр агентства Сергей Пархоменко.

Исследователи выяснили, что пик внимания потребителей-мужчин приходится на возраст 30—39 лет (72,5% интересуются продуктами в соцсетях), затем заинтересованность начинает снижаться и в итоге доходит до показателя в 32,1% к 60—65 годам.

При этом интерес женской аудитории после максимальных 80% в 40—49 лет остаётся на уровне 62,5% даже в старшем возрасте.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.

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