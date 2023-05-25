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Власти Ставрополья заявили о росте турпотока в регион

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного послания заявил о росте турпотока в регион.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«За 2022 год турпоток в крае вырос на 13% и составил почти 8 млн человек. Объём трат гостей региона составил около 66 млрд рублей», — сказал Владимиров.

По его словам, эти средства фактически вложены в регион, в том числе в доходы бизнеса, в налоги и зарплаты.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

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