Власти Ставрополья заявили о росте турпотока в регион

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного послания заявил о росте турпотока в регион.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«За 2022 год турпоток в крае вырос на 13% и составил почти 8 млн человек. Объём трат гостей региона составил около 66 млрд рублей», — сказал Владимиров.

По его словам, эти средства фактически вложены в регион, в том числе в доходы бизнеса, в налоги и зарплаты.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.