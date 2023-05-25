В РСТ заявили, что россияне стали чаще летать на отдых за рубеж

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в 2023 году россияне летают на отдых за рубеж на 40% чаще, чем годом ранее.

«Основные направления — это Турция, куда сейчас летают самолёты из 20 российских регионов, ОАЭ и Таиланд. При этом расширяется география доступных для путешествий стран», — сказал эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, около 25 направлений — это прямые рейсы из России. Также есть ещё около 40 стран, куда можно долететь со стыковками.

«У нас есть Египет, Индия, Шри-Ланка. Открывает свои двери Африка — возобновлено авиасообщение с Марокко. Тунис очень рекомендую, по сути та же Французская Ривьера. На Кубу с 1 июля возобновляются регулярные рейсы. Очень большие надежды на Китай», — отметил Барзыкин.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.