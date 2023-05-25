Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В РСТ заявили, что россияне стали чаще летать на отдых за рубеж

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в 2023 году россияне летают на отдых за рубеж на 40% чаще, чем годом ранее.

«Основные направления — это Турция, куда сейчас летают самолёты из 20 российских регионов, ОАЭ и Таиланд. При этом расширяется география доступных для путешествий стран», — сказал эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, около 25 направлений — это прямые рейсы из России. Также есть ещё около 40 стран, куда можно долететь со стыковками.

«У нас есть Египет, Индия, Шри-Ланка. Открывает свои двери Африка — возобновлено авиасообщение с Марокко. Тунис очень рекомендую, по сути та же Французская Ривьера. На Кубу с 1 июля возобновляются регулярные рейсы. Очень большие надежды на Китай», — отметил Барзыкин.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить