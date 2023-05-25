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Жители и гости Подмосковья воспользовались дачными маршрутами 130 тысяч раз

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Жители и гости Московской области совершили около 130 тыс. поездок на маршрутах до садовых товариществ с начала сезона.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

В Подмосковье работает более 40 дачных маршрутов.

«С начала их работы в этом году число поездок составило около 130 тыс., что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

Маршруты прекратят работу в октябре-ноябре.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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