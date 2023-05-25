В АвтоВАЗе рассказали подробности о Lada Vesta NG
В беседе с газетой «Известия» Груненков отметил, что производство Vesta с «автоматом» должно начаться в I квартале 2024 года.
Как пояснил специалист, под автоматической трансмиссией подразумевается вариатор.
На данный момент Vesta NG доступна с двумя моторами 1,6 л в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Inforeactor высказался об особенностях модели Lada Vesta на природном газе. По его словам, у такой машины практически одни плюсы.