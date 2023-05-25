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В АвтоВАЗе рассказали подробности о Lada Vesta NG

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Директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Олег Груненков заявил, что до конца 2023 года компания закончит работу по оснащению Lada Vesta NG мотором 1,8 л и автоматической трансмиссией.

В беседе с газетой «Известия» Груненков отметил, что производство Vesta с «автоматом» должно начаться в I квартале 2024 года.

Как пояснил специалист, под автоматической трансмиссией подразумевается вариатор.

На данный момент Vesta NG доступна с двумя моторами 1,6 л в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Inforeactor высказался об особенностях модели Lada Vesta на природном газе. По его словам, у такой машины практически одни плюсы.

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