В АвтоВАЗе рассказали подробности о Lada Vesta NG

Директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Олег Груненков заявил, что до конца 2023 года компания закончит работу по оснащению Lada Vesta NG мотором 1,8 л и автоматической трансмиссией.

В беседе с газетой «Известия» Груненков отметил, что производство Vesta с «автоматом» должно начаться в I квартале 2024 года.

Как пояснил специалист, под автоматической трансмиссией подразумевается вариатор.

На данный момент Vesta NG доступна с двумя моторами 1,6 л в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Inforeactor высказался об особенностях модели Lada Vesta на природном газе. По его словам, у такой машины практически одни плюсы.