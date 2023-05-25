Москва стала лауреатом международной премии Annual Investment Meeting
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, ежегодно в столице растёт число значимых инвестиционных проектов, что позволяет развивать инфраструктуру и создавать рабочие места.
По словам Собянина, в городе строят современные промышленные, научные, культурные объекты.
«Инвестиционная премия AIM ещё раз доказала, что система привлечения инвестиций в городскую экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами», — сказал мэр.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский хакатон «Лидеры цифровой трансформации» удостоен международной премии BOLD Awards в номинации «Открытые инновации».