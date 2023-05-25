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Москва стала лауреатом международной премии Annual Investment Meeting

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Москва получила международную премию Annual Investment Meeting в номинации «Центральная Азия, Кавказ и Россия», заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, ежегодно в столице растёт число значимых инвестиционных проектов, что позволяет развивать инфраструктуру и создавать рабочие места.

По словам Собянина, в городе строят современные промышленные, научные, культурные объекты.

«Инвестиционная премия AIM ещё раз доказала, что система привлечения инвестиций в городскую экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами», — сказал мэр.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский хакатон «Лидеры цифровой трансформации» удостоен международной премии BOLD Awards в номинации «Открытые инновации».

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