Эксперт Крайник оценил идею снизить стоимость ОСАГО для ряда российских автомобилей

Директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник рассказал, как инициатива снизить стоимость страховки для ряда российских автомобилей может повлиять на рынок ОСАГО.

Согласно инициативе, как отметил эксперт, снижение стоимости ОСАГО для российских автомобилей может простимулировать спрос и на машины отечественного производства, и на покупку страховки. Тем не менее в случае принятия предложение никак не скажется на средней цене полиса ОСАГО в стране.

«Дело в том, что аварийность на дороге слабо зависит от типа транспортного средства. Основной фактор — тип водителя, который управляет автомобилем, так как страхуется именно ответственность автовладельца. Тем не менее автопарк российского производства ежегодно стареет. По нашим данным, каждый третий расчёт стоимости страховки приходится на автомобили старше 16 лет. Количество отечественных машин в возрасте от 15 до 20 лет постоянно растёт», — отметил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что снижение стоимости страховки у одной категории клиентов обязательно приведёт к повышению стоимости у другой.

«Если подобную инициативу начнут реализовывать, то часть клиентов может потенциально получить скидку в размере от 5 до 10% от цены полиса ОСАГО. При этом другая часть покупателей получит аналогичную надбавку при оформлении страховки», — подчеркнул Крайник.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей с высокой степенью локализации.