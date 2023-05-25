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В Москве полицейский похитил 222 тысячи рублей, найденные гражданкой в парке 

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В Москве полицейский похитил 222 тыс. рублей, найденные гражданкой в парке, заменив деньги муляжами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
В Москве полицейский похитил 222 тысячи рублей, найденные гражданкой в парке 
  • Gettyimages.ru

По данным МВД, 19 апреля гражданка нашла в парке бесхозную куртку с деньгами в кармане. Она передала находку в отдел МВД по столичному району Ростокино.

Отмечается, что в дальнейшем часть денежных средств была заменена на полиграфические банкноты.

Как установили сотрудники собственной безопасности, сотрудник дежурной части полиции в свободное от работы время заменил часть денег (222 тыс. рублей) муляжами и скрылся с похищенным.

Возбуждены уголовные дела по ст. 285 и ст. 158 УК России.

Отмечается, что в случае подтверждения вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также он в этом случае понесёт наказание согласно законодательству, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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