В Москве полицейский похитил 222 тысячи рублей, найденные гражданкой в парке
- Gettyimages.ru
По данным МВД, 19 апреля гражданка нашла в парке бесхозную куртку с деньгами в кармане. Она передала находку в отдел МВД по столичному району Ростокино.
Отмечается, что в дальнейшем часть денежных средств была заменена на полиграфические банкноты.
Как установили сотрудники собственной безопасности, сотрудник дежурной части полиции в свободное от работы время заменил часть денег (222 тыс. рублей) муляжами и скрылся с похищенным.
Возбуждены уголовные дела по ст. 285 и ст. 158 УК России.
Отмечается, что в случае подтверждения вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также он в этом случае понесёт наказание согласно законодательству, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.