В Казани задержали мужчину за стрельбу в охранницу поликлиники
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СУ СК России по Татарстану.
Уточнятся, что региональная прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.
В апреле сообщалось, что в подмосковном Подольске два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой.