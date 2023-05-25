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В Казани задержали мужчину за стрельбу в охранницу поликлиники

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В Казани задержали 50-летнего мужчину, который проник ночью в поликлинику №17 и выстрелил в женщину-охранника, заставшую его у стеллажа с картами пациентов.
В Казани задержали мужчину за стрельбу в охранницу поликлиники
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СУ СК России по Татарстану.

Уточнятся, что региональная прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

В апреле сообщалось, что в подмосковном Подольске два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой.

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