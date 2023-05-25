Кабмин обсудит выделение 5 млрд рублей на обслуживание перелётов на территории России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство обсудит выделение ещё 5 млрд рублей на поддержку перелётов.

Как передаёт его слова ТАСС, в условиях недружественных действий ряда стран значительно сократилось число рейсов иностранных компаний в небе над Россией. При этом Государственная корпорация по организации воздушного движения предоставляет аэронавигацию не менее 1 млн самолётов.

«Рассмотрим сегодня вопрос о направлении 5 млрд рублей для непрерывного обслуживания полётов на территории страны», — сказал Мишустин.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продлит субсидирование перелётов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа.

Он отметил, что соответствующей программой в прошлом году воспользовались свыше 350 тыс. человек, а количество маршрутов было увеличено почти вдвое — до 37.