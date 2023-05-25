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Рабочий осуждён на четыре года колонии по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Ленинский районный суд Мурманска признал рабочего виновным в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» в 2019 году и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении.
Рабочий осуждён на четыре года колонии по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Наказание назначено в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишения права заниматься деятельностью, связанной с газопламенной обработкой металлов, на срок два года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на приговор подана жалоба в вышестоящую инстанцию и он пока не вступил в законную силу.

В декабре на авианосце «Адмирал Кузнецов» в ходе выполнения ремонтных работ произошло небольшое возгорание.

Как сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, при тушении возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» все пожарные системы сработали штатно.

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