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Автоэксперт Канаев рассказал об особенностях Lada Vesta на природном газе

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Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев высказался об особенностях модели Lada Vesta на природном газе. По его словам, у такой машины практически одни плюсы.
Автоэксперт Канаев рассказал об особенностях Lada Vesta на природном газе
  • © АО «АВТОВАЗ»

«Природный газ экологичнее бензина, вдобавок поездки на такой машине экономичнее», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

Как отметил Канаев, покупая готовый автомобиль на природном газе, человек избежит необходимости оформления разрешений, обращения в соответствующие инстанции.

Эксперт также выразил мнение, что машины на природном газе по надёжности не уступают машинам, работающим на бензине или дизеле.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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