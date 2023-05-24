Автоэксперт Канаев рассказал об особенностях Lada Vesta на природном газе

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев высказался об особенностях модели Lada Vesta на природном газе. По его словам, у такой машины практически одни плюсы.

«Природный газ экологичнее бензина, вдобавок поездки на такой машине экономичнее», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

Как отметил Канаев, покупая готовый автомобиль на природном газе, человек избежит необходимости оформления разрешений, обращения в соответствующие инстанции.

Эксперт также выразил мнение, что машины на природном газе по надёжности не уступают машинам, работающим на бензине или дизеле.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.