Автоэксперт Канаев рассказал об особенностях Lada Vesta на природном газе
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«Природный газ экологичнее бензина, вдобавок поездки на такой машине экономичнее», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.
Как отметил Канаев, покупая готовый автомобиль на природном газе, человек избежит необходимости оформления разрешений, обращения в соответствующие инстанции.
Эксперт также выразил мнение, что машины на природном газе по надёжности не уступают машинам, работающим на бензине или дизеле.
Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.