Доцент РУДН Яблонских рассказал о перспективах создания русской «Википедии»

Президент международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН Андрей Яблонских прокомментировал инициативу о создании русской «Википедии».

«Надо понимать, что среди модераторов всегда есть люди с другой точкой зрения, и если это никак не регламентировано, например, законом, то они могут пропускать не подтверждённые фактами сведения по той или иной теме, которые им близки», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, избежать фейков можно только с помощью жёсткой регистрации, чтобы впоследствии была возможность подтвердить, что конкретную информацию опубликовал конкретный человек.

Ранее, как сообщало РИА Новости, депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что на Российском интернет-форуме объявлено о создании очередного аналога «Википедии» — «Рувики».