В РСТ сообщили, что 3,7 млн туристов из России выехали за рубеж в первые месяцы 2023 года

Вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал, что в первые месяцы текущего года 3,7 млн российских граждан выехали за границу с целью туризма.

АГН «Москва»

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«Увеличение идёт порядка 40%. Мы вывезли россиян 3,7 млн — это только по данным погранслужбы», — приводит его слова НСН. Как рассказал Барзыкин, самыми популярными направлениями для российских туристов стали Турция, Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты. Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.