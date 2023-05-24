В РСТ сообщили, что 3,7 млн туристов из России выехали за рубеж в первые месяцы 2023 года
- АГН «Москва»
- © Пелагия Тихонова
«Увеличение идёт порядка 40%. Мы вывезли россиян 3,7 млн — это только по данным погранслужбы», — приводит его слова НСН.
Как рассказал Барзыкин, самыми популярными направлениями для российских туристов стали Турция, Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.