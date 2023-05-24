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В РСТ сообщили, что 3,7 млн туристов из России выехали за рубеж в первые месяцы 2023 года

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Вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал, что в первые месяцы текущего года 3,7 млн российских граждан выехали за границу с целью туризма.
В РСТ сообщили, что 3,7 млн туристов из России выехали за рубеж в первые месяцы 2023 года
  • АГН «Москва»
  • © Пелагия Тихонова

«Увеличение идёт порядка 40%. Мы вывезли россиян 3,7 млн — это только по данным погранслужбы», — приводит его слова НСН.

Как рассказал Барзыкин, самыми популярными направлениями для российских туристов стали Турция, Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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