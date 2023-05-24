Петербург и Сочи вошли в число популярных турнаправлений в России на лето

Руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

«В этом году безусловным лидером для самостоятельных туристов является Санкт-Петербург. То же самое мы видели в майские праздники... Порядка 12% бронирований на лето уже сделано в Петербург», — сказала Самойлова в беседе с НСН.

Что касается курортов Краснодарского края, таких как Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер, на них приходится 10% от бронирования. Также среди туристов популярны Москва, Казань и Калининград.

Новыми интересными для туристов направлениями стали Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск и Кисловодск, добавила она.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.