Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Петербург и Сочи вошли в число популярных турнаправлений в России на лето

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.
Петербург и Сочи вошли в число популярных турнаправлений в России на лето
  • Gettyimages.ru

«В этом году безусловным лидером для самостоятельных туристов является Санкт-Петербург. То же самое мы видели в майские праздники... Порядка 12% бронирований на лето уже сделано в Петербург», — сказала Самойлова в беседе с НСН.

Что касается курортов Краснодарского края, таких как Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер, на них приходится 10% от бронирования. Также среди туристов популярны Москва, Казань и Калининград.

Новыми интересными для туристов направлениями стали Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск и Кисловодск, добавила она.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить