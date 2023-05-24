Алиханов: запрет работы польских автоперевозчиков не затронет Калининградскую область
- AP
Об этом Алиханов написал в своём Telegram-канале.
«С учётом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний», — заявил губернатор Калининградской области.
Глава региона добавил, что этот вопрос был согласован с сотрудниками российских МИД и Минтранспорта.
Алиханов также уточнил, что перевозчики из Польши составляют до 18% от общего числа зарубежных перевозчиков, доставляющих грузы в область.
23 мая Госдума приняла обращение к правительству с призывом о запрете транзита польских грузовиков через российскую территорию.