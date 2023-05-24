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Алиханов: запрет работы польских автоперевозчиков не затронет Калининградскую область

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что запрет работы польских автоперевозчиков не затронет регион.
Алиханов: запрет работы польских автоперевозчиков не затронет Калининградскую область
  • AP

Об этом Алиханов написал в своём Telegram-канале. 

«С учётом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний», — заявил губернатор Калининградской области.

Глава региона добавил, что этот вопрос был согласован с сотрудниками российских МИД и Минтранспорта.

Алиханов также уточнил, что перевозчики из Польши составляют до 18% от общего числа зарубежных перевозчиков, доставляющих грузы в область.

23 мая Госдума приняла обращение к правительству с призывом о запрете транзита польских грузовиков через российскую территорию.

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