Юрист Колпаков назвал документы, которые нельзя подписывать при обращении к страховщику

Автоюрист Григорий Колпаков рассказал, что при обращении в страховую компанию после аварии за возмещением ущерба по ОСАГО не следует подписывать соглашение о выплате до оценки реальной стоимости восстановления.

Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».

Колпаков также указал на наличие графы о повреждениях, не относящихся к ДТП, в акте осмотра.

«Если она не будет заполнена или перечёркнута, то в неё впоследствии могут вписать, что повреждения каких-то из ранее описанных деталей не относятся к данному ДТП», — предупредил эксперт.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.