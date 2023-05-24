Юрист Колпаков назвал документы, которые нельзя подписывать при обращении к страховщику
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Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».
Колпаков также указал на наличие графы о повреждениях, не относящихся к ДТП, в акте осмотра.
«Если она не будет заполнена или перечёркнута, то в неё впоследствии могут вписать, что повреждения каких-то из ранее описанных деталей не относятся к данному ДТП», — предупредил эксперт.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.