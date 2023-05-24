Депутат Госдумы Милонов предложил ужесточить наказание для владельцев шумных мотоциклов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание для владельцев шумных мотоциклов.

Как рассказал депутат в беседе с «Вечерней Москвой», некоторые владельцы мотоциклов устанавливают на свой транспорт прямоточные глушители, которые издают сильный шум.

«В первый раз можно сделать небольшой штраф (пусть он будет хоть 1 тыс. рублей) и обязательство исправить проблему», — предложил Милонов.

Если владелец мотоцикла продолжает ездить с такими глушителями и нарушает покой граждан, необходимо ужесточить штраф, добавил собеседник агентства.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.