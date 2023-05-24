Суд приговорил жителя Севастополя к 18 годам за участие в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
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Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По её данным, подсудимый организовал деятельность ячейки террористической организации в Севастополе в 2015 году.
Как было установлено, он определял цели и задачи указанной ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания её членов по изучению идеологии указанной террористической организации, а также вёл пропагандистскую работу среди населения.
В ФСБ также сообщили, что подсудимый вёл скрытную антиконституционную деятельность.
Противоправная деятельность мужчины была пресечена в феврале 2022 года. Дела в отношении него расследовались по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК России (приготовление к насильственному захвату власти).
Ранее сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму, были задержаны шесть участников террористической организации.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.