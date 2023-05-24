Суд приговорил жителя Севастополя к 18 годам за участие в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Южный военный окружной суд Севастополя вынес приговор в отношении жителя города, который организовал деятельность ячейки запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По её данным, подсудимый организовал деятельность ячейки террористической организации в Севастополе в 2015 году.

Как было установлено, он определял цели и задачи указанной ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания её членов по изучению идеологии указанной террористической организации, а также вёл пропагандистскую работу среди населения.

В ФСБ также сообщили, что подсудимый вёл скрытную антиконституционную деятельность.

Противоправная деятельность мужчины была пресечена в феврале 2022 года. Дела в отношении него расследовались по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК России (приготовление к насильственному захвату власти).

Ранее сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму, были задержаны шесть участников террористической организации.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.