Космонавт Артемьев на встрече с детьми в Салехарде дал советы по выбору профессии

Космонавт и Герой России Олег Артемьев на встрече с детьми и депутатами в Салехарде рассказал, что нужно сделать, чтобы стать космонавтом.

«Первое — это желание. Второе — это окончить детский сад, школу и пойти в… любой технический университет. Затем необходим опыт работы около года с характеристикой с места работы», — приводит слова Артемьева ИА «Север-Пресс».

Кроме того, отметил космонавт, в этой профессии необходима хорошая спортивная подготовка.

Важно также иметь знания и представления о космонавтике и её истории, добавил он.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.