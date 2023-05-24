Космонавт Артемьев на встрече с детьми в Салехарде дал советы по выбору профессии
«Первое — это желание. Второе — это окончить детский сад, школу и пойти в… любой технический университет. Затем необходим опыт работы около года с характеристикой с места работы», — приводит слова Артемьева ИА «Север-Пресс».
Кроме того, отметил космонавт, в этой профессии необходима хорошая спортивная подготовка.
Важно также иметь знания и представления о космонавтике и её истории, добавил он.
Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.