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Автоэксперт Овчинникова: средний чек за ремонт машины вырос на 21%

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Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что в I квартале 2023 года средний чек за ремонт машины вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ремонт автомобилей в возрасте от шести до девяти лет подорожал на 14% год к году и составил 8120 рублей.

Машины возраста 10—14 лет обслуживали за 8216 рублей (+23%).

«Цены на услуги формируются исходя из таких составляющих, как стоимость оборудования, которое используется для оказания услуги, нормы оплаты труда специалистов, стоимость запчастей и материалов, необходимых для выполнения услуги и т. д. Изменились и арендные ставки после пересчёта процента инфляции», — отметила Овчинникова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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