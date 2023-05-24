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Продажи российского электромобиля Elecar 5E-Tigarbo 4+2 начнутся 1 июня

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Продажи отечественного электромобиля Elecar 5E-Tigarbo 4+2 стартуют 1 июня, заявили в пресс-службе компании «Тигарбо Эко».

Об этом сообщает газета «Известия».

Производство базируется в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Компания специализируется на транспорте, который используют прежде всего на закрытых территориях, к примеру в парках или гостиничных комплексах. Elecar 5E-Tigarbo 4+2 сертифицирован для дорог общего пользования.

Машина оснащена электродвигателем мощностью 10 кВт и ёмкостью аккумулятора 116 А·ч. Максимальная скорость составляет 40 км/ч.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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