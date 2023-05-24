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Мэр Владивостока Шестаков рассказал, что ремонт дорог в городе идёт с опережением плана

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Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что за прошлый год в городе объём запланированных работ в сфере дорожного строительства был превышен.

«Мы планировали отремонтировать 32 участка дорог, а по факту выполнили 43. Локальным ремонтом должны были охватить 120 тыс. кв. м дорог, сделали 198», — приводит его слова zr.media.

Кроме того, добавил мэр, на Русском острове заасфальтировали дороги площадью в 2,7 км, в то время как план предполагал 2 км.

В данный момент в городе ремонтируются 28 участков дорог.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

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