Почта России выпустит почтовую марку к 300-летию Екатеринбурга
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Тираж марки составит 135 тыс. экземпляров, информирует URA.RU.
«Дополнительно к выпуску почтовой марки выйдут конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга», — уточнили в пресс-службе.
Приобрести марки можно будет во всех крупных почтовых отделениях, специальный штемпель будет находиться в здании Главпочтамта. Погашенная им в день праздника марка приобретёт особую ценность для филателистов.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Почта России и Российское географическое общество выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии. В серии представлены работы из архивов фотоконкурса «Самая красивая страна».