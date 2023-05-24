Почта России выпустит почтовую марку к 300-летию Екатеринбурга

В пресс-службе Почты России сообщили, что в честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга выпустят почтовую марку с изображением памятника основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также панорамы современной части города.

Тираж марки составит 135 тыс. экземпляров, информирует URA.RU.

«Дополнительно к выпуску почтовой марки выйдут конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга», — уточнили в пресс-службе.

Приобрести марки можно будет во всех крупных почтовых отделениях, специальный штемпель будет находиться в здании Главпочтамта. Погашенная им в день праздника марка приобретёт особую ценность для филателистов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Почта России и Российское географическое общество выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии. В серии представлены работы из архивов фотоконкурса «Самая красивая страна».