Тюменский губернатор Моор представил Валентине Матвиенко туристический бренд региона
- © РИА Новости / Александр Андреев
Презентация прошла в рамках выставки «Тюменская область — земля больших людей», которая открылась в Совете Федерации, передаёт URA.RU.
Наряду с этим губернатор сообщил главе Совфеда о работе по привлечению туристов в регион. Так, по его словам, за последние пять лет область посетили 14,3 млн человек.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.