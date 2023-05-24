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Тюменский губернатор Моор представил Валентине Матвиенко туристический бренд региона

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Губернатор Тюменской области Александр Моор презентовал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко туристический бренд региона.
Тюменский губернатор Моор представил Валентине Матвиенко туристический бренд региона
  • © РИА Новости / Александр Андреев

Презентация прошла в рамках выставки «Тюменская область — земля больших людей», которая открылась в Совете Федерации, передаёт URA.RU.

Наряду с этим губернатор сообщил главе Совфеда о работе по привлечению туристов в регион. Так, по его словам, за последние пять лет область посетили 14,3 млн человек.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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