В Краснодарском крае незаконно уничтожили деревья более чем на 500 млн рублей

В Краснодарском крае завершились профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в области лесопромышленного комплекса.

Как пишет сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по краю, в течение последних двух месяцев в регионе зафиксировали более 200 фактов незаконной вырубки деревьев.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота около 3,5 тыс. куб. м древесины и пиломатериалов. По фактам нарушений возбудили 78 уголовных дел.

Ущерб, причинённый лесному фонду, превышает 500 млн рублей.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.