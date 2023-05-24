Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Краснодарском крае незаконно уничтожили деревья более чем на 500 млн рублей

Короткая ссылка
В Краснодарском крае завершились профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в области лесопромышленного комплекса.
В Краснодарском крае незаконно уничтожили деревья более чем на 500 млн рублей
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Как пишет сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по краю, в течение последних двух месяцев в регионе зафиксировали более 200 фактов незаконной вырубки деревьев.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота около 3,5 тыс. куб. м древесины и пиломатериалов. По фактам нарушений возбудили 78 уголовных дел.

Ущерб, причинённый лесному фонду, превышает 500 млн рублей.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить