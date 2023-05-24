В ХМАО сотрудники СК расследуют дело о гибели 14-летнего подростка во время купания в озере
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СК России по региону.
«Тело юноши обнаружено и извлечено из воды водолазами. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено», — сообщили в ведомстве.
Следователи проводят процессуальную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, подросток отправился на озеро купаться вместе с друзьями.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Казани спасатели продолжают поиски тела 18-летнего молодого человека, который утонул 22 мая.