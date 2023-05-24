Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ХМАО сотрудники СК расследуют дело о гибели 14-летнего подростка во время купания в озере

Короткая ссылка
Сотрудники следственного управления СК России подключились к расследованию гибели 14-летнего подростка. ЧП произошло во время купания на озере Молодёжное в Нижневартовске вечером 23 мая.
В ХМАО сотрудники СК расследуют дело о гибели 14-летнего подростка во время купания в озере
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СК России по региону.

«Тело юноши обнаружено и извлечено из воды водолазами. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Следователи проводят процессуальную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, подросток отправился на озеро купаться вместе с друзьями.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Казани спасатели продолжают поиски тела 18-летнего молодого человека, который утонул 22 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить