В Госдуму внесут законопроект о праве госслужащих на вознаграждение за успехи в спорте

Члены комитета по физкультуре и спорту намерены внести в Госдуму в среду, 24 мая, законопроект, снимающий ограничения для госслужащих на получение вознаграждений и занятия оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Согласно действующему законодательству, граждане, состоящие на государственной службе, не имеют права получать денежные вознаграждения, призовые награды и выплаты за достижения в спорте.

Инициатива предполагает устранение имеющихся противоречий, которое привело бы законодательство в соответствие со сложившейся практикой участия госслужащих в спортивных мероприятиях.

«Это позволит обеспечить адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения их спортивного мастерства», — объяснил один из авторов инициативы, зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Антон Шипулин.

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