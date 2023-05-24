Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ипотечный брокер Ракута рассказал о перспективах строительства деревянных многоэтажек

Короткая ссылка
Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута высказался о перспективах строительства деревянных многоэтажных домов.

«Россиян, безусловно, нужно будет привлекать ипотечными программами, которые, скорее всего, будут отличаться от базовых программ — иначе говоря, такие дома будут дешевле, поскольку это пилотный проект», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, прежде всего проект могут запустить в регионах, так как там такое домостроение более развито.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России намерено внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить