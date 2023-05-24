Ипотечный брокер Ракута рассказал о перспективах строительства деревянных многоэтажек

Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута высказался о перспективах строительства деревянных многоэтажных домов.

«Россиян, безусловно, нужно будет привлекать ипотечными программами, которые, скорее всего, будут отличаться от базовых программ — иначе говоря, такие дома будут дешевле, поскольку это пилотный проект», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, прежде всего проект могут запустить в регионах, так как там такое домостроение более развито.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России намерено внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей.